LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA | Odermatt sarà stanco? Vinatzer ci prova sulla Gran Risa La startlist

Segui in diretta il gigante di Alta Badia 2025, con Odermatt che affronta la gara dopo una stagione intensa e Vinatzer pronto sulla Gran Risa. La startlist offre uno sguardo sui favoriti e le possibili sorprese. Resta aggiornato per non perdere nessuna emozione della competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D'ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante della Alta Badia, gara di apertura della tappa in programma a La Villa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. Dopo i tre giorni dedicati alle discipline veloci in Val Gardena, è il momento delle discipline tecniche con un gigante oggi e uno slalom domani sulle nevi della Gran Risa, appuntamenti molto importanti in chiave Coppa del Mondo generale e soprattutto di specialità.

