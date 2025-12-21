Benvenuti alla cronaca in tempo reale dello slalom gigante di Alta Badia, primo appuntamento della stagione 2025-2026 di sci alpino maschile. La gara si svolge sulla celebre pista Gran Risa, con alcuni dei migliori atleti pronti a sfidarsi. Seguite con noi gli aggiornamenti e le emozioni di questa tappa, per condividere insieme l’andamento della competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante della Alta Badia, gara di apertura della tappa in programma a La Villa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. Dopo i tre giorni dedicati alle discipline veloci in Val Gardena, è il momento delle discipline tecniche con un gigante oggi e uno slalom domani sulle nevi della Gran Risa, appuntamenti molto importanti in chiave Coppa del Mondo generale e soprattutto di specialità. Ancora una volta tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per il gigante maschile dell’Alta Badia, quinto appuntamento stagione per questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: Odermatt favorito sulla Gran Risa, Vinatzer ci prova

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Alta Badia 2025: orari, tv, streaming. Gigante sulla Gran Risa e slalom di lunedì!

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Alta Badia 2025: programma, orari, tv, streaming. Gigante sulla Gran Risa e slalom di lunedì!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sci alpino, discesa libera maschile in Val Gardena, Von Allmen davanti a Odermatt, Schieder è terzo - Aggiornamento del 20 Dicembre delle ore 14:30; LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: tris svizzero sul podio, 8° Vinatzer, si rivede Della Vite; Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 in Val d'Isère: risultati e classifica di slalom e gigante maschile LIVE; Rivivi il LIVE! Altra top-10 di Vinatzer in gigante, tris Svizzera ma vince Meillard.

LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: Odermatt favorito sulla Gran Risa, Vinatzer ci prova - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante della Alta Badia, gara di ... oasport.it