LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA | dominio Schwarz Vinatzer cerca la rimonta Tre azzurri nella seconda manche dalle 13.30
CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE 11.29. Eliminato Tranchina, Sweeney esce. Gstrein è l’ultimo pericolo per Kastlunger 11.28. Zwischenbrugger eliminato, come Amman 11.27: Fuori Adam Zampa, Kenney è 59mo 11.26: Niente qualificazione per l’azzurro Talacci che accumula 3?02 di ritardo ed è 42mo 11.25: Steffey è 52mo, ora Talacci 11.24: Wakatsuki e Kuznetsov sono fuori dai 30 11.18: Fuori Zurbruegg che è caduto e d è stato bloccato dalle reti. Nessuna conseguenza, è già in piedi. Gara interrott 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: dominio Schwarz, Odermatt e Vinatzer lontani
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: conferme importanti da Vinatzer. Dalle 13.00 la seconda manche
Sci alpino, discesa libera maschile in Val Gardena, Von Allmen davanti a Odermatt, Schieder è terzo - Aggiornamento del 20 Dicembre delle ore 14:30; LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: tris svizzero sul podio, 8° Vinatzer, si rivede Della Vite; Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 in Val d'Isère: risultati e classifica di slalom e gigante maschile LIVE; Rivivi il LIVE! Altra top-10 di Vinatzer in gigante, tris Svizzera ma vince Meillard.
LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: dominio Schwarz, Odermatt e Vinatzer lontani - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D'ISERE DALLE 11. oasport.it
LIVE! Gigante maschile sulla Gran Risa, Vinatzer prolunga la striscia di podi dell'Italia? Odermatt strafavorito, la diretta scritta - La diretta scritta del gigante maschile di Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026. eurosport.it
LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia in testa di un soffio su Robinson. Gara interrotta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10. oasport.it
ALPINO - Al Trofeo CONI è andato in scena oggi il gigante. sono stati quelli di Anna De Lazzer (Sci Club Cortina), 14., e di Giorgio Setti (Sci Club 18), 17. https://comitati.fisi.org/veneto/blog/2025/12/19/trofeo-coni-applausi-per-i-ragazzi-d - facebook.com facebook
Sci alpino, gigante maschile: #Odermatt in testa dopo la 1ª manche, #Vinatzer 10°. Alle 21 la 2ª manche Beaver Creek #FISAlpine #WorldCupBeaverCreek #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.