LIVE Perugia-Volei Renata 3-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | gli umbri si prendono la terza finale!

La partita tra Perugia e Volei Renata si è conclusa con una vittoria netta dei padroni di casa, che si sono qualificati per la terza finale del Mondiale per club volley 2025. La sconfitta del Renata è stata evidente fin dalle prime battute, con un livello di gioco al servizio molto inferiore rispetto alla squadra italiana. La partita si è svolta senza particolari emozioni, confermando la superiorità degli umbri. La finale si avvicina, e gli appassionati attendono con interesse il prossimo appunt

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.04: E' uscita una partita a senso unico perchè il livello al servizio del Renata è lontano anni luce rispetto a quello della squadra italiana e troppo spesso la palla è arrivata in testa a Giannelli che ha potuto gestire al meglio i suoi attaccanti ricorrendo spesso e volentieri ai centrali che sono stati letteralmente devastanti in attacco. 0.02: Sarà dunque Perugia-Osaka la finale del Mondiale per club. Per gli umbri la terza finale della storia, per i giapponesi la prima. Sarà una battaglia, quella che, di fatto, non c'è stata, se si esclude il finale del terzo set, questa sera con Perugia che ha dominato la sfida contro il Volley renata.

