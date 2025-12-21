LIVE Perugia-Volei Renata 2-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | umbri avanti anche nel terzo set 11-8

Perugia conduce contro Volei Renata con un punteggio di 2-0 nel match valido per il Mondiale per club di volley 2025. Gli umbri hanno ottenuto un primo set molto solido, seguito da un secondo in cui hanno mantenuto il vantaggio, dimostrando solidità e determinazione. La partita continua a essere molto combattuta, con entrambe le squadre che cercano di consolidare il proprio gioco. La sfida prosegue, con Perugia che cerca di chiudere l'incontro.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-8 Mano out Ben Tara da zona 2 10-8 Errore al servizio Perugia 10-7 Primo tempo Loser 9-7 Mano out Renan da zona 2 9-6 Mano out Loser in primo tempo 8-6 Muro di Matheus 8-5 Diagonale di Newton da seconda linea 8-4 Goiannelliiiiiii vvincente da zona 2 dopo la difesa di Plotnytskyi 7-4 La pipe di Semeniuk 6-4 Mano out Newton da seconda linea 6-3 Primo tempo Solè 5-3 Errore al servizio Perugia 5-2 Primo tempo dietro Solè 4-2 Primo tempo Judson 4-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Loseeeeeeeeeeeeeeer 3-1 Muroooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a uno su Adriano 2-1 Parallela di Semeniuk da zona 4 1-1 Errore al servizio Perugia 1-0 Diagonale di Ben Tara da zona 2 25-16 Aceeeeeeeeeeeeeee Loseeeeeeeeeeeeeeeeeeeer! 2-0 Perugia, non c’è partita finora! 24-16 Murooooooooooooooooooooooo Ishikawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 23-16 Muroooooooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè 22-16 Ben Tara in diagonale da zona 2 vincente! 21-16 Diagonale stretta di ishikawa, appena entrato, da zona 4 20-16 Errore al servizio Perugia 20-15 La pipe di Semeniuk 19-15 Errore al servizio Perugia 19-14 La parallela di Ben Tara sulle mani del muro da seconda linea 18-14 Primo tempo Matheus 18-13 Non cade nulla nel campo di Perugia e ci pensa Plotnytskyi a trovare il mano out da zona 4 17-13 Parallela di ben Tara da seconda linea 16-13 Errore al servizio Perugia 16-12 La pipe di Plotnytskyi 15-12 Muro di Renan Bonora 15-11 Mano out Adriano da zona 4 15-10 Semeniuuuuuuuuuuuuuk! Magiaaaaaaaaaaaaa! Lunga azione chiusa dal polacco con una palla spinta di sinistro in parallela 14-10 Primo tempo Solè 13-10 Ace Newton 13-9 Mano out Newton da zona 2 13-8 Mano out Loser in primo tempo 12-8 Out la diagonale di Semeniuk da zona 4 12-7 Murooooooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 11-7 Invasione Renata 10-7 Mano out Newton da zona 2 a chiudere una lunga azione 10-6 Murooooooooo Loseeeeeeeeeeeeeer 9-6 Mano out Matheus in primo tempo 9-5 Diagonale Plotnytskyi da zona 4 senza muro 8-5 Errore al servizio Perugia 8-4 Mano out Ben Tara da seconda linea 7-4 Ancora primo tempo Solè 6-4 Primo tempo Solè 5-4 Primo tempo di Judson 5-3 Diagonale di Semeniuk da zona 4 4-3 Ace Newton 4-2 Invasione Perugia 4-1 Primo tempo Loser 3-1 Mano out Adriano da zona 4 3-0 Mano out Ben tara da zona 2 2-0 Ben Tara vince il contrasto a rete in zona 2 1-0 Diagonale di Plotnyskyi da zona 4 25-15 Il mano out di Loser in primo tempo regala a Perugia un promo set devastante per gli umbri che, dal 10 pari, hanno piazzato un break di 15-5 mettendo in costante difficoltà i brasiliani 24-15 Errore al servizio Perugia 24-14 Parallela di Ben Tara da zona 2 23-14 Errore al servizio Renata 22-14 Diagonale di Newton da seconda linea 22-13 Diagonale di ben Tara da zona 2 21-13 Out la pipe di Adriano 20-13 Muroooooooooooooooooo Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-13 Spettacolooooooooo! Diagonale di Ben Tara da seconda linea, tutto velocissimo e potentissimo 18-13 Mano out di Judson col primo tempo dietro 18-12 Errore al servizio Renata 17-12 Errore al servizio Perugia 17-11 Muroooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè 16-11 Mano out Plotnytskyi da zona 4 15-11 Errore al servizio Renata 14-11 Primo tempo Matheus 14-10 Murooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12-10 Semeniuuk! grande difesa di Plotnytskyi e il polacco trova il mano out da zona 4 11-10 Diagonale di Semeniuk da zona 4 10-10 Mano out Ben Tara da zona 2 9-10 Parallela di Mauricio da zona 4 9-9 Errore al servizio Renata 8-9 Muro Matheus 8-8 Primo tempo Loser 7-8 Out Ben Tara da zona 2 7-7 Palla che arriva da dietro e Plotnytskyi trova il mano out da zona 4 con un 180 gradi 6-7 Primo tempo Loser 5-7 La pipe di Adriano 5-6 Mano out Adriano da zona 4 5-5 Diagonale stretta di Plotnytskyi da zona 4 4-5 Muro di Bruno 4-4 Primo tempo dietro Judson 4-3 Errore al servizio Renata 3-3 Mano out Adriano da zona 4 3-2 Errore al servizio Renata 2-2 Parallela di Newton da zona 2 2-1 Out Mauricio da zona 4 1-1 Diagonale di Newton da seconda linea 1-0 Out Mauricio 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

