C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.13: La finale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile ha preso forma giorno dopo giorno, fino a delineare un epilogo tanto atteso quanto affascinante: Sir Sicoma Monini Perugia contro Osaka Bluteon. Domenica 21 dicembre, alle 22.30 italiane, il palcoscenico dell’Arena Guilherme Paraense di Belém, in Brasile, ospiterà un confronto senza precedenti tra la potenza europea e l’ambizione asiatica, con in palio il titolo più prestigioso a livello di club. 22.10: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Mondiale per Club maschile 2025 di pallavolo tra Sir Sicoma Monini Perugia e l’Osaka Bluteon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: rivincita contro i giapponesi che vale il tris iridato!

Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: si fa sul serio contro i giapponesi

Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon 0-1, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: i giapponesi si aggiudicano un primo set combattuto, 23-25

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Perugia-Osaka Bluteon 3-2, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri vincono la maratona con i coriacei giapponesi; Sir Sicoma Monini Perugia - Osaka Bluteon in Diretta Streaming | IT; LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: rivincita contro i giapponesi che vale il tris iridato!; Perugia è in finale Mondiale! Travolto il Volei Renata 3-0, sfiderà l’Osaka Bluteon.

LIVE Alle 22.30 Perugia-Osaka: la finale del Mondiale per club - 21) il Volei Renata con 16 punti di Aaron Russell Perugia e Osaka si sono già incontrate nel girone e ha vinto al ... gazzetta.it