LIVE Perugia-Osaka Bluteon 1-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | umbri devastanti a muro nel primo set 25-20

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 Sbaglia il servizio Tomita e Perugia vince il primo set. Meglio in tutti gli umbri ma soprattutto devastanti a muro e in attacco von Ben Tara su tutti, 1-0 24-20 Mano out Lopez da zona 4 24-19 Primo tempo Evbade-Dan 24-18 Giannelli di seconda intemzione 23-18 Primo tempo dietro Evbade-Dan 23-17 errore al servizio Osaka 22-17 Primo tempo di Peng ma Osaka sta facendo tanta fatica in attacco 22-16 Errore al servizio Osaka 21-16 La pipe di Tomita 21-15 Mano out Ben Tara da zona 2 20-15 Pallonetto Nishida da zona 2 20-14 Muroooooooooooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a uno su Lopez! 19-14 Muroooooooooooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, vendetta su Lopez 18-14 Murooooooooooooooooo Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17-14 Primo tempo Loser 16-14 Muro di Lopez su Ben Tara 16-13 Out Lopez da zona 4 15-13 Primo tempo Loser 14-13 Parallela di Ben Tara da seconda linea 13-13 Primo tempo Evbade-Dan 13-12 Mano out Ben Tara da seconda linea 12-12 Tocco vincente di Nishida da seconda linea 12-11 Errore al servizio Osaka 11-11 Errore al servizio Perugia 11-10 Errore al servizio Osaka 10-10 Mano out Nishida da seconda linea 10-9 Ace di Lopez 10-8 Diagonale di Lopez da zona 4 10-7 Muroooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeer 9-7 Errore al servizio Perugia 9-6 Diagonale di Ben Tara da seconda linea a chiudere una azione lunghissima 8-6 Primo tempo dietro di Evbade-Dan 8-5 Mano out Plotnytskyi da zona 4 7-5 Mano out in primo tempo di Evbade-Dan 7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuk 6-4 La pipe di Plotnytskyi 5-4 Out il diagonale di Semeniuk da zona 4 5-3 Palla spinta di Tomita da zona 4 5-2 Errore al servizio Osaka 4-2 Parallela di Nishida da seconda linea 4-1 La slash di Semeniuk 3-1 Murooooooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè 2-1 Out Tomita da zona 4 1-1 Primo tempo Loser 0-1 Parallela di Nishida da seconda linea 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

