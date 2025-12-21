C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-10 Errore al servizio Osaka 12-10 Vincente Lopez da zona 4 con l’aiuto del nastro 12-9 Primo tempo Solè 11-9 Diagonale di Lopez da zona 4 11-8 La pipe di Semeniuk 10-8 Errore al servizio Perugia 10-7 Out Tomita da zona 4 9-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-7 Mano out Ben Tara potentissimo da seconda linea 7-7 Primo tempo Evbade-Dan 7-6 Murooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-6 Errore al servizio Perugia 6-5 Errore al servizio Osaka 5-5 Pipe di Nishida dopo una grade difesa di Osaka 5-4 Brizard di seconda intenzione 5-3 Mano out Semeniuk da zona 4 dopo ricezione non precisa e contro il muro a tre 4-3 Diagonale di Nishida da seconda linea 4-2 Errore al servizio Perugia 4-1 Semeniuuuuuuuuuuuuk! Azione meravigliosaaaaaaaaaaaa! Difese da una parte e dall’altra, la chiude il polacco col mano out da zona 4 3-1 Diagonale stretta di ben tara da zona 2 2-1 Errore al servizio Perugia 2-0 Murooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeer 1-0 Vincente la pipe di Semeniuk 25-20 Sbaglia il servizio Tomita e Perugia vince il primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Osaka Bluteon 1-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: umbri avanti anche nel secondo set, 12-9

Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon 2-1, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: umbri avanti anche nel quarto set, 11-9

Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon 1-1, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri dominano il secondo set, 25-16

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

LIVE Perugia-Osaka Bluteon 3-2, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri vincono la maratona con i coriacei giapponesi; Sir Sicoma Monini Perugia - Osaka Bluteon in Diretta Streaming | IT; LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: rivincita contro i giapponesi che vale il tris iridato!; Perugia è in finale Mondiale! Travolto il Volei Renata 3-0, sfiderà l’Osaka Bluteon.

LIVE Perugia-Osaka Bluteon 1-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: umbri devastanti a muro nel primo set, 25-20 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3- oasport.it

Dove vedere in tv Perugia-Osaka Bluteon, Finale Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming - Perugia affronterà l'Osaka Bluteon nella finale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 21 dicembre (ore 22. oasport.it