LIVE Perugia-Osaka Bluteon 1-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | umbri avanti anche nel secondo set 12-9
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-10 Errore al servizio Osaka 12-10 Vincente Lopez da zona 4 con l’aiuto del nastro 12-9 Primo tempo Solè 11-9 Diagonale di Lopez da zona 4 11-8 La pipe di Semeniuk 10-8 Errore al servizio Perugia 10-7 Out Tomita da zona 4 9-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-7 Mano out Ben Tara potentissimo da seconda linea 7-7 Primo tempo Evbade-Dan 7-6 Murooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-6 Errore al servizio Perugia 6-5 Errore al servizio Osaka 5-5 Pipe di Nishida dopo una grade difesa di Osaka 5-4 Brizard di seconda intenzione 5-3 Mano out Semeniuk da zona 4 dopo ricezione non precisa e contro il muro a tre 4-3 Diagonale di Nishida da seconda linea 4-2 Errore al servizio Perugia 4-1 Semeniuuuuuuuuuuuuk! Azione meravigliosaaaaaaaaaaaa! Difese da una parte e dall’altra, la chiude il polacco col mano out da zona 4 3-1 Diagonale stretta di ben tara da zona 2 2-1 Errore al servizio Perugia 2-0 Murooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeer 1-0 Vincente la pipe di Semeniuk 25-20 Sbaglia il servizio Tomita e Perugia vince il primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Perugia-Osaka Bluteon 1-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: umbri devastanti a muro nel primo set, 25-20
