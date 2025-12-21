LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | vince ancora Lucinda Brand sul podio Van Anrooij e Alvarado 12esima Lucia Bramati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara di ciclocross elite donne, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 14.38 Ecco la top ten, con le prime otto sul traguardo che sono tutte olandesi: Brand, Van Anrooij e Alvarado sul podio, seguono Van Alphen, Pieterse, Van Der Heijnden, Betsema, Bentveld, Zemanova e Fouquenet. Brand che allunga nella classifica di Coppa del Mondo su Van Alphen. 🔗 Leggi su Oasport.it

