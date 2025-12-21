LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | Van der Poel senza rivali Nuovo assolo dell’olandese

LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40 16:14 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di Koksikde. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 16:12 LA TOP TEN UFFICIALE 1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 56:36 2 SWEECK Laurens Crelan – Corendon +0:07 3 VANDEPUTTE Niels Alpecin – Deceuninck +0:13 4 DEL GROSSO Tibor Alpecin – Deceuninck +0:23 5 AERTS Toon Deschacht – Hens CX Team +1:04 6 VANDEBOSCH Toon Crelan – Corendon +1:17 7 WYSEURE Joran Crelan – Corendon +1:20 8 MASON Cameron Seven Racing +1:26 9 VANTHOURENHOUT Michael Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw +1:37 10 HENDRIKX Mees Heizomat – Cube +1:38 16:09 Ennesimo assolo di uno straordinario campione, che nel quarto giro ha salutato la compagnia accelerando vistosamente.

