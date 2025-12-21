LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | Van der Poel scappa via nel quarto giro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40 15:40 Fa la differenza sul tratto sabbioso in pianura il Campione del Mondo. 15:38 Eccolo il nuovo attacco di Van der Poel, e questo fa avvero male. 15:36 Termina il terzo giro con Van der Poel, Del Grosso e Vandeputte appaiati. 5 secondi di ritardo per Sweek ed Aerts. 15:35 Perde l'equilibrio Sweek lungo questa salita sulla sabbia. Il belga risale in sella prontamente. 15:35 Sembra faticare leggermente Van der Poel, mentre il campione olandese Del Grosso prova a guadagnare un piccolo margine.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: trionfo Van der Poel! Van Aert sfortunato e settimo, Fontana 17mo - 17: Domani si replica, per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! oasport.it

COPPA DEL MONDO. BIANCHI 4A, PELLIZOTTI 6A E AZZETTI 10A TRA LE JUNIOR DOVE DOMINA LA FRANCESE REVOL - E così ad Anversa, la città dei diamanti, è arrivata la 127a vittoria di Mathieu Van der Poel su 200 sfide complessive contro Van Aert (51 i successi del fiammingo). tuttobiciweb.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: inizia la gara - x.com

Mathieu van der Poel ha firmato un'altra prova di forza ad Anversa, dominando la quinta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross. Sul sabbioso tracciato belg

