LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | Van der Poel per continuare la striscia vincente Forfait di Van Aert

Benvenuti alla diretta della gara maschile di ciclocross a Koksijde, valida per la Coppa del Mondo 2025/2026. Seguiremo in tempo reale le fasi della competizione, con l’obiettivo di offrire aggiornamenti chiari e puntuali. Van der Poel cerca di proseguire la sua serie di successi, mentre Van Aert è assente per forfait. Buona lettura e buona gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara maschile di ciclocross di Koksijde, evento valido per la Coppa del Mondo 20252026. Continua lo spettacolo natalizio con l'immediata rivincita tra l'olandese Mathieu Van der Poel ed il belga Wout Van Aert che sfuma dopo la tappa di Anversa. Appuntamento fissato alle 15.10 con migliaia di appassionati che gremiranno il percorso della località situata nelle Fiandre Occidentali. Van der Poel vuole continuare la sua striscia vincente. L'asso del team Alpecin-Deceuninck ha dimostrato di non avere rivali nonostante il periodo di assenza dovuto al termine della stagione di ciclismo su strada.

