LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | un quintetto con Van der Poel al comando dopo due giri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40 15:30 Van der Poel ora è in quarta ruota e sembra accettare il passo degli avversari. 15:28 Saranno 7 i giri da percorrere. Termina intanto la seconda tornata con il quintetto composto da Van der Poel, Del Grosso, Vandeputte, Sweek ed Aerts che taglia il traguardo. 15:26 Rifiata Van der Poel, si riforma un quartetto al comando della corsa. 15:26 Sweek rientra su Van der Poel. A circa 8 secondi Del Grosso ed Aerts. 15:25 Solo il belga Sweek prova una timida reazione, restando a 5 secondi dal neerlandese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: un quintetto con Van der Poel al comando dopo due giri Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: due giri al termine, Nys e Van Der Poel davanti Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel avrà un rivale? Assente Van Aert La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet sul podio; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert; Mathieu van der Poel subito vincente a Namur! Nys vende cara la pelle ma va ko: rivivi il LIVE; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio. LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel nel gruppo di testa dopo la prima tornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13. oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: trionfo Van der Poel! Van Aert sfortunato e settimo, Fontana 17mo - 17: Domani si replica, per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! oasport.it

COPPA DEL MONDO. BIANCHI 4A, PELLIZOTTI 6A E AZZETTI 10A TRA LE JUNIOR DOVE DOMINA LA FRANCESE REVOL - E così ad Anversa, la città dei diamanti, è arrivata la 127a vittoria di Mathieu Van der Poel su 200 sfide complessive contro Van Aert (51 i successi del fiammingo). tuttobiciweb.it

Cyclocross : Mathieu van der Poel s'impose à Namur

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: inizia la gara - x.com

, : ! Mathieu van der Poel ha firmato un'altra prova di forza ad Anversa, dominando la quinta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross .Sul sabbioso tracciato belg - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.