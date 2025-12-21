LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | un quintetto con Van der Poel al comando dopo due giri

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40 15:30 Van der Poel ora è in quarta ruota e sembra accettare il passo degli avversari. 15:28 Saranno 7 i giri da percorrere. Termina intanto la seconda tornata con il quintetto composto da Van der Poel, Del Grosso, Vandeputte, Sweek ed Aerts che taglia il traguardo. 15:26 Rifiata Van der Poel, si riforma un quartetto al comando della corsa. 15:26 Sweek rientra su Van der Poel. A circa 8 secondi Del Grosso ed Aerts. 15:25 Solo il belga Sweek prova una timida reazione, restando a 5 secondi dal neerlandese. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclocross coppa del mondo koksijde 2025 in diretta un quintetto con van der poel al comando dopo due giri

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: un quintetto con Van der Poel al comando dopo due giri

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: due giri al termine, Nys e Van Der Poel davanti

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel avrà un rivale? Assente Van Aert

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet sul podio; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert; Mathieu van der Poel subito vincente a Namur! Nys vende cara la pelle ma va ko: rivivi il LIVE; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio.

live ciclocross coppa mondoLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel nel gruppo di testa dopo la prima tornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13. oasport.it

live ciclocross coppa mondoLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: trionfo Van der Poel! Van Aert sfortunato e settimo, Fontana 17mo - 17: Domani si replica, per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! oasport.it

live ciclocross coppa mondoCOPPA DEL MONDO. BIANCHI 4A, PELLIZOTTI 6A E AZZETTI 10A TRA LE JUNIOR DOVE DOMINA LA FRANCESE REVOL - E così ad Anversa, la città dei diamanti, è arrivata la 127a vittoria di Mathieu Van der Poel su 200 sfide complessive contro Van Aert (51 i successi del fiammingo). tuttobiciweb.it

Cyclocross : Mathieu van der Poel s'impose à Namur

Video Cyclocross : Mathieu van der Poel s'impose à Namur

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.