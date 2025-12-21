LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | tutti contro Van der Poel partenza alle 15.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40 15:03 Si preannuncia la classica sfida Olanda-Belgio anche quest’oggi con i big che proveranno a tendere l’assalto all’asso neerlandese. 14:58 Non ci sarà la rivincita tra l’olandese Van der Poel ed il belga Van Aert. Quest’ultimo ha preferito cancellarsi dalla startlist per dedicarsi al meglio alla preparazione in vista dei prossimi appuntamenti. 14:53 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara maschile di ciclocross di Koksijde, evento valido per la Coppa del Mondo 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it

