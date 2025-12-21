LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | inizia l’ultimo giro Brand in solitaria Bramati si gica la top ten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Attacca, ancora Pieterse, risponde Van Alphen, in difficoltà Alvarado. 14.26 Bramati superata anche da Bakker, sembrano essere finite le energie per la 2003. 14.24 Pieterse ripresa da Van Alphen e Alvarado, si apre di nuovo la lotta per il terzo gradino del podio. 14.24 Perde le ruote da Bentveld e Zemanova Lucia Bramati. Diventa difficile per l'azzurra ottenere la top ten. 14.21 Ci sono sette olandesi nelle prime sette posizioni, ottava la francese Fouquenet. 14.19 Inizia l'ultimo giro! Brand in testa con 30? su Van Anrooij e 1'04 su Pieterse.

