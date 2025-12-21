CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 Prova subito a scappare Foquenet, la transalpina ha qualche metro di vantaggio su Van Alphen e Brand. Partita male Casasola che si trova in 46esima posizione. 13.41 Amandine Fouquenet in prima posizione, grande partenza di Lucia Bramati che si trova in sesta. 13.40 Inizia la corsa! 13.37 E’ nuvoloso sopra Koksijde, ma non è prevista pioggia, che avrebbe potuto mettere in difficoltà ulteriore le atlete. 13.36 Altre atlete pericolose per la vittoria sono Puck Pieterse, Inge Van Der Heijnden (Paesi Bassi) e Marion Norbert Riberolle (Belgio). 13.34 Sara Casasola cercaq conferme dopo il settimo posto di ieri, al ritorno da un’ infezione respiratoria, che le sta dando problemi da tutta la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: inizia la gara

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: inizia la gara

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: inizia la gara

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet sul podio; Mathieu van der Poel subito vincente a Namur! Nys vende cara la pelle ma va ko: rivivi il LIVE; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel avrà un rivale? Assente Van Aert - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13. oasport.it