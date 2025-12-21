LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | inizia la gara maschile

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40 15:13 Prima salita bici in spalla per tutti. Van der Poel è al momento quarto con Tibor Del Grosso al comando. 15:12 Tracciato fangoso a causa della pioggia che ha interessato la località belga nelle scorse ore. 15:11 Partiti, al via il primo giro. INIZIA LA GARA 15:09 Atleti pronti sulla linea di partenza. Sta per iniziare la gara. 15:07 Tre gli italiani al via, ovvero Federico Ceolin, Filippo Fontana e Filippo Agostinacchio, 15:03 Si preannuncia la classica sfida Olanda-Belgio anche quest’oggi con i big che proveranno a tendere l’assalto all’asso neerlandese. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclocross coppa del mondo koksijde 2025 in diretta inizia la gara maschile

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: inizia la gara maschile

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: inizia la gara

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: inizia l’ultimo giro, Brand in solitaria, Bramati si gica la top ten

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet sul podio; Mathieu van der Poel subito vincente a Namur! Nys vende cara la pelle ma va ko: rivivi il LIVE; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio.

live ciclocross coppa mondoLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: inizia la gara maschile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13. oasport.it

live ciclocross coppa mondoLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: trionfo Van der Poel! Van Aert sfortunato e settimo, Fontana 17mo - 17: Domani si replica, per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! oasport.it

live ciclocross coppa mondoCiclismo. Coppa del Mondo ciclocross. Azzetti e Bianchi fra le più attese - Ad Anversa il dominio di Van der Poel con il tricolore Gioele Bertolini (35°) e nella Open/ Rebecca Gariboldi (36^), ma sarà domani ... ilrestodelcarlino.it

CICLOCROSS in SARDEGNA?!? — Coppa del Mondo #3 Terralba

Video CICLOCROSS in SARDEGNA?!? — Coppa del Mondo #3 Terralba

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.