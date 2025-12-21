LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | due giri completati Brand davanti in solitaria ritiro per Casasola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 Si chiude il terzo giro. Brand leader in solitaria, con 22? su Van Anrooij e 53? su Van Alphen, si prospetta un'altra vitttoria per la classe '89. 14.09 Per le altre italiane al via c'è il momentaneo 26esimo posto di Carlotta Borello, mentre 65esima posizione per Giorgia Secchi. 14.07 Aumenta il vantaggio per Lucinda Brand, sono 17 i secondi di vantaggio sulla prima inseguitrice. 14.06 Anche Van Anrooij, ora in seconda piazza, è alla prima stagione fra le elite. 14.02 11esima posizione per Lucia Bramati. La 2003 sta dando prova di grande costanza di rendimento alla prima stagione fra le elite.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: trionfo Van der Poel! Van Aert sfortunato e settimo, Fontana 17mo - 17: Domani si replica, per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! oasport.it

Ciclismo. Coppa del Mondo ciclocross. Azzetti e Bianchi fra le più attese - Ad Anversa il dominio di Van der Poel con il tricolore Gioele Bertolini (35°) e nella Open/ Rebecca Gariboldi (36^), ma sarà domani ... ilrestodelcarlino.it

UCI Cyclo-Cross World Cup Namur 2025 | Race by SRP

, : ! Mathieu van der Poel ha firmato un'altra prova di forza ad Anversa, dominando la quinta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross .Sul sabbioso tracciato belg facebook

Namur è uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario di Coppa del mondo di ciclocross, non solo per gli atleti, ma anche per bici e meccanici. Entriamo in casa FAS Airport Service-Guerciotti-Premac per scoprire i segreti della trasferta belga. @Vittor x.com

