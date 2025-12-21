LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | Brand per confermare lo stato di grazia Casasola cerca un grande risultato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 Lucinda Brand è la favorita principale per la gara odierna: l'olandese ha ottenuto 11 vittorie nelle 13 gare disputate, di cui l'ultima ieri ad Anversa, dimostrando un livello superiore rispetto alla concorrenza, oggi sarà difficile batterla. 13.23 La gara di oggi succede quella di ieri disputata ad Anversa, sempre valida per la Coppa del Mondo. 13.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Koksijde, in Belgio. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Koksijde, in Belgio.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Brand favorita, Casasola per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a ... oasport.it

COPPA DEL MONDO. BIANCHI 4A, PELLIZOTTI 6A E AZZETTI 10A TRA LE JUNIOR DOVE DOMINA LA FRANCESE REVOL - E così ad Anversa, la città dei diamanti, è arrivata la 127a vittoria di Mathieu Van der Poel su 200 sfide complessive contro Van Aert (51 i successi del fiammingo). tuttobiciweb.it

CICLOCROSS in SARDEGNA?!? — Coppa del Mondo #3 Terralba

, : ! Mathieu van der Poel ha firmato un'altra prova di forza ad Anversa, dominando la quinta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross .Sul sabbioso tracciato belg facebook

Namur è uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario di Coppa del mondo di ciclocross, non solo per gli atleti, ma anche per bici e meccanici. Entriamo in casa FAS Airport Service-Guerciotti-Premac per scoprire i segreti della trasferta belga. @Vittor x.com

