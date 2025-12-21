LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA | Brand favorita Casasola per stupire

Benvenuti alla nostra copertura in tempo reale della gara di ciclocross donne élite a Koksijde, in Belgio. Seguiremo gli sviluppi della competizione, con aggiornamenti costanti sui risultati e le azioni più significative. Restate con noi per tutte le notizie sulla corsa e sui protagonisti di questa tappa di Coppa del Mondo. Buona lettura.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Koksijde, in Belgio. La prova odierna succede quella di ieri di Anversa, entrambe sono inserite nel calendario della UCI Coppa del Mondo Ciclocross 2025-2026. La caratteristica principale della gara di Koksijde sono i tratti di sabbia che saranno presenti in molte zone del circuito. Quest’ultimo inizia con un tratto piatto sull’erba, che anticipa uno strappo con la sabbia, fatto a piedi. Dopo la discesa sulla stessa superficie le atlete affronteranno una nuova parte in piano, che si alterna fra asfalto, terra ed erba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Brand favorita, Casasola per stupire Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Brand favorita, Casasola a caccia del podio Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, seconda Sara Casasola Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet sul podio; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert; Mathieu van der Poel subito vincente a Namur! Nys vende cara la pelle ma va ko: rivivi il LIVE; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio. LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Brand favorita, Casasola per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a ... oasport.it

