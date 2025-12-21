CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 5 giri scelti dalla direzione gara, siamo all’inteno del secondo. 13.58 Van Anroij ha staccato Van Alphen e si è avvicinata notevolmente a Brand. 13.56 Incredibile Van Anrooij! L’olandese ha raggiunto Van Alphen, staccata da Brand, recuperando 10? in metà giro. 13.55 Dispiace molto vedere Sara Casasola in queste condizioni, l’italiana aveva fatto un inizio stagione di altissimo livello, ma i problemi di salute non le stanno permettendo di competere in modo costante con le migliori. 13.53 ATTENZIONE! Si ritira Sara Casasola, da capire se i problemi dell’italiana hanno ancora a che fare con l’infezione respiratoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Brand e Van Alphen davanti, si ritira Casasola

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Brand favorita, Casasola per stupire

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: inizia l’ultimo giro, Casasola davanti insieme a Brand e Van Den Heijnden

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet sul podio; Mathieu van der Poel subito vincente a Namur! Nys vende cara la pelle ma va ko: rivivi il LIVE; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel avrà un rivale? Assente Van Aert - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13. oasport.it