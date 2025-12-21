Benvenuti alla diretta della prima prova maschile di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, in programma ad Annecy-Le Grand Bornand. La gara, una mass start con partenza in linea, rappresenta l’ultima competizione ufficiale dell’anno solare. Tra i favoriti, Giacomel cerca di tornare sul podio dopo le recenti prestazioni. Restate con noi per seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Buona visione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima prova con partenza in linea della stagione maschile di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, si gareggia a Annecy-Le Grand Bornand (FRA) ed è l’ultima competizione ufficiale dell’anno solare. Si chiude un anno solare che ha dato al biathlon un nuovo protagonista, italiano: Tommaso GIACOMEL. Oggi, il trentino vorrà chiaramente concludere il suo primo grande anno di competizione ai massimi livelli con un podio, che sarebbe il dodicesimo in Coppa del Mondo. Weekend sin qui sotto tono per la punta del movimento azzurro, soprattutto per via di quei 3 bersagli mancati nel tiro a terra della sprint di venerdì, che l’ha costretto a scattare lontano dai primi nell’inseguimento, dove comunque ha recuperato posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole tornare sul podio

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole la rimonta da podio

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel per la rimonta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

LIVE Biathlon, Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA: prima gara stagionale con questo format; Coppa del mondo di biathlon 2025 / 2026 a Annecy – Le Grand Bornand: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Le Grand Bornand | Mass Start maschile in Diretta Streaming | IT; LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole tornare sul podio.

LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole tornare sul podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima prova con partenza in linea della ... oasport.it