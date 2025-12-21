LIVE Biathlon Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA | Giacomel passa indenne le serie a terra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE Botn si trova staccato di 35? con tantissimi atleti davanti, si salverà anche oggi con due zero in piedi? GIRO 35 – Dunque, Tommaso adesso potrà rifiatare visto che nel 2° giro probabilmente ha speso molto. Davanti dei big ci sono solo Perrot e Samuelsson davanti a Giacomel. POLIGONO 24 – E ANDIAMO! Giacomel con lo zero veloce ritorna perfettamente in gara per vincerla! SBAGLIA ancora Botn! GIRO 25 – Dopo l’inizio bellicoso Samuelsson ha tirato i remi in barca: Giacomel si avvicina ancora e al poligono avrà quasi ammortizzato l’errore iniziale! Bene così! GIRO 25 – Samuelsson e Perrot davanti a menare, sono gli unici big con lo zero dopo una serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

