Benvenuti alla diretta testuale della mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard, terzo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Seguiremo in tempo reale le fasi della gara, offrendo aggiornamenti dettagliati sull’andamento delle atlete e sui risultati. Restate con noi per non perdere nessuna novità di questa prima gara stagionale con questo format. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard (Francia), terzo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 20252026. La tappa francese si chiude con la prima partenza in linea della stagione: per la prima volta quest’anno 30 atlete si affronteranno in questo format, che prevede 4 poligoni. Saranno tre le italiane al via di questa mass start: a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, qualificate grazie alla classifica generale di Coppa del Mondo, si è aggiunta Rebecca Passler, rientrata nelle migliori cinque di questa tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA: prima gara stagionale con questo format

Leggi anche: Startlist mass start femminile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, chance concreta per le italiane!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Biathlon, Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA: prima gara stagionale con questo format; Coppa del mondo di biathlon 2025 / 2026 a Annecy – Le Grand Bornand: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Le Grand Bornand | Mass Start maschile in Diretta Streaming | IT; LIVE Biathlon, Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA: STRAORDINARIO!! Giacomel incanta ed ottiene una splendida vittoria.

A che ora il biathlon oggi, Mass start Annecy 2025: programma, tv, startlist, streaming - Oggi, domenica 21 dicembre, si chiude la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it

Startlist mass start maschile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - 45) andrà in scena la mass start di Le Grand Bornand, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon. oasport.it