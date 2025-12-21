LIVE Biathlon Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via forfait di Vittozzi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 11.55 Amici ed amiche di OA Sport bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard. Tra poco meno di venti minuti inizierà la gara! 9.28 L’ultimo giorno della tappa di Annecy-Le Grand Bornard si apre con un’importante notizia in casa Italia: Lisa Vittozzi non prenderà il via della Mass start, a causa di un raffreddore. Saranno quindi due le italiane ai nastri di partenza di questa gara 9.26 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della Mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard. 🔗 Leggi su Oasport.it
