LIVE Biathlon Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA | Passler sogna in grande Wierer costretta ad inseguire
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 12.41 Le due francesi entrano all’ultimo poligono con 10 secondi sul terzetto alle loro spalle e 25.4 su Kirkeeide. 12.40 Ai 9.0 chilometri Wierer è ventunesima a 1:13.8 12.40 SI preannuncia un bellissimo duello all’ultimo poligono per la vittoria. Interessante sfida anche per il podio con le tre atlete che hanno a malapena un errore di vantaggio su Kirkeeide. 12.39 Jeanmonnot e Braisaz-Bouchet passano insieme ai 9.0 chilometri con 9.6 secondi su Bened, 10.2 su Passler e 10.6 su Johansen. 🔗 Leggi su Oasport.it
ITALIA SHOW nella staffetta femminile: 2° posto a ÖSTERSUND | HIGHLIGHTS
Didier Bionaz ai piedi del podio nella Mass Start di IBU Cup a Lenzerheide! Vince la gara il norvegese Nevland, precedendo il compagno di squadra Aspenes. Link in Bio - IBU Cup Foto: Federico Angiolini #biathlon #biathlonazzurro #ibucup - facebook.com facebook
MA COME SI FA… … ad arrivare a 52 podi individuali in carriera in Coppa del Mondo di biathlon Si fa… se sei Dorothea Wierer! “Adesso sono seconda ma non guardo alla classifica, l’unico mio interesse è rivolto a febbraio per i Giochi di #MilanoCo x.com
