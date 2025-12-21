Segui in tempo reale la gara di Biathlon Mass start femminile ad Annecy 2025. Dopo il forfait di Vittozzi, l’Italia si affida a Wierer per rappresentare le proprie ambizioni. Restate aggiornati sugli sviluppi della competizione cliccando sul link per la diretta. La diretta live della mass start maschile del biathlon partirà dalle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 9.28 L’ultimo giorno della tappa di Annecy-Le Grand Bornard si apre con un’importante notizia in casa Italia: Lisa Vittozzi non prenderà il via della Mass start, a causa di un raffreddore. Saranno quindi due le italiane ai nastri di partenza di questa gara 9.26 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della Mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard (Francia), terzo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Wierer dopo il forfait di Vittozzi

