LIVE Biathlon Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA | Kirkeeide rovina la festa alle francesi bene Rebecca Passler
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 12.56 Questa la classifica finale della mass start femminile: 1 Maren Kirkeeide NOR 1 32:53.2 2 Lou Jeanmonnot FRA 1 +0.3 3 Justine Braisaz-Bouchet FRA 1 +0.8 4 Camille Bened FRA 0 +5.7 5 Amy Baserga SUI 1 +15.5 6 Franziska Preuss GER 1 +18.0 7 Vanessa Voigt GER 1 +19.6 8 Laroline Offigstad Knotten NOR 2 +20.0 9 Ella Halvaon SWE 2 +20.2 10 Anna Weidel GER 2 +20.3 11 Rebecca Passler ITA 1 +21.8 12.54 Un ultimo giro sensazionale con Kirkeeide, Braisaz-Bouchet e Jeanmonnot che hanno recuperato oltre 15 secondi a Bened. 🔗 Leggi su Oasport.it
