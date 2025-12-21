LIVE Biathlon Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA | bene Passler al primo poligono Wierer costretta ad inseguire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 12.27 Ai 4.0 chilometri Wierer ha 52.8 secondi di ritardo. 12.27 Si ricompatta il gruppo. Ai 4.0 chilometri ci sono 16 atlete in testa alla gara 12.26 Alza il ritmo Jeanmonnot, la seguono solo Hannah Oeberg e Magnusson. 12.25 Ai 3.5 Wierer è transitata con 48 secondi di ritardo. 12.24 Ai 3.5 km Jeanmonnot è in testa alla gara ma il gruppo è compatto. Le prime 11 atlete sono in 6.2 secondi, le prime 17 in 10. Bene Passler in decima. 12.24 Due bersagli sbagliati per Wierer, Hauser, Ermits ed Andexer mentre tre errori per Elvira Oeberg 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

