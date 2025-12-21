L’Istituto professionale Vassallo rilancia i progetti e onora Nuzzolo

L’Istituto professionale ‘Angelo Vassallo’ di Galeata ha dedicato il laboratorio meccanico e tecnologico alla memoria del docente Gabriele Nuzzolo, scomparso nell’incidente stradale dell’estate scorsa a Poggio alla Lastra. Un gesto che testimonia l’affetto e il rispetto della scuola nei confronti di un insegnante stimato e amato dalla comunità. L’Istituto professionale Vassallo rilancia i progetti e onora Nuzzolo.

L'Istituto Professionale 'Angelo Vassallo' di Galeata ha intitolato venerdì il laboratorio meccanico e tecnologico alla memoria del docente Gabriele Nuzzolo scomparso nell'incidente stradale l'estate scorsa a Poggio alla Lastra. "Un docente – ha detto il sindaco Francesca Pondini – che coniugava il sapere tecnico con un'umanità straordinaria, lasciando un'impronta indelebile nella formazione di meccanici e tecnici del territorio". Oltre al sindaco sono intervenuti la dirigente scolastica Maura Bernabei, il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla, i consiglieri regionali Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi, il dottor Perazzoni dell'Ufficio Scolastico Provinciale, i sindaci del territorio, il vicepresidente della Provincia Roberto Cavallucci, don Davide Medri, i famigliari e l'associazione 'Il sogno di Gabri'.

