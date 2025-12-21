Liste stupri al liceo Giulio Cesare gli studenti contestano la punizione della preside | Esagerata e ingiusta colpisce anche chi non c’entra

Fa discutere la decisione del collegio dei docenti e della dirigente scolastica del liceo classico Giulio Cesare di Roma di assegnare il 5 in condotta agli studenti che hanno partecipato all’occupazione di tre giorni dell’istituto di Corso Trieste e di cancellare tutti i viaggi di istruzione. Una scelta, presa dopo la scoperta di due «liste stupri», una delle quali durante l’occupazione, che ha diviso la comunità scolastica tra critiche e sostegno. Da un lato, alcuni studenti e genitori giudicano i provvedimenti eccessivi. Mentre i rappresentanti delle famiglie esprimono perplessità sia sul piano giuridico-amministrativo sia su quello educativo, sottolineando come le procedure per l’attribuzione del 5 in condotta difficilmente possano concludersi prima degli scrutini di gennaio. 🔗 Leggi su Open.online

