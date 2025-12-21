L’Isola di Natale e la spettacolare marcia dei granchi rossi uno spettacolo incredibile

Esiste un luogo nel mondo dove il Natale non è fatto di neve e abeti, ma di una marea rossa vivente che ricopre ogni centimetro di terra. Si tratta di Christmas Island (Isola di Natale), un territorio australiano nell’Oceano Indiano che deve il suo nome proprio al fatto di essere stata scoperta il 25 dicembre 1643. Ogni anno, solitamente tra novembre e dicembre, l’isola diventa teatro di una delle migrazioni più spettacolari del regno animale: quella dei granchi rossi ( Gecarcoidea natalis ). Allo scoccare delle prime piogge stagionali, circa 50 milioni di granchi abbandonano le foreste dell’entroterra per dirigersi verso il mare per la riproduzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

