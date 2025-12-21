Lisa Vittozzi non disputerà la mass start di Annecy | la causa del forfait

Lisa Vittozzi non disputerà la mass start di Annecy, a causa di motivi personali che ne impediscono la partecipazione. La campionessa italiana ha concluso l'inseguimento di ieri in sesta posizione, mostrando un buon livello di forma. La sua assenza rappresenta una variazione importante nel quadro della competizione.

Dopo l’ottima rimonta nell’inseguimento di ieri, concluso in sesta posizione, Lisa Vittozzi non prenderà parte alla mass start della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di Annecy-Le Grand Bornard. La causa sarebbe un banale malanno stagionale, comunque sufficiente per costringere la friulana a non disputare i 12.5 chilometri previsti e terminare anticipatamente l’appuntamento francese. Una scelta saggia quella dell’azzurra, arrivata per non compromettere il prosieguo di una stagione ancora lunga. Ieri la nativa di Pieve di Cadore ha disputato un inseguimento non perfetto nella prima parte (due errori a terra), ma decisamente solido nella restante metà, con una condizione sugli sci ancora non perfetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

