Lisa Gritti l'ultima annunciatrice di Canale5 | Sostituii Pierobon durò poco Striscia scoprì le mie foto su Playboy

Lisa Gritti, ultima annunciatrice di Canale5, rivela a Fanpage.it di essere stata chiamata da Mediaset a causa delle sue foto su Playboy. Dopo aver sostituito Pierobon, la sua esperienza durò poco, segnando un episodio particolare nella sua carriera. La Gritti ha deciso di condividere il suo percorso e le conseguenze di quegli scatti pubblici, offrendo uno sguardo sincero sulla sua vita professionale e personale.
L’ex annunciatrice di Canale 5 si confessa a Fanpage.it: “Mediaset mi convocò per via degli scatti in cui apparivo senza veli. Dissi che non avevo nascosto nulla e che non avevo scheletri nell’armadio. Mi piacerebbe tornare in tv”. Su Miss Italia: “Partecipai nel 1995. Fu un incubo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
