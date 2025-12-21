Lions e Rotary pensano ai più bisognosi

Lions e Rotary si impegnano a favore delle comunità locali. Recentemente, il Lions Club e il Rotary Club di Todi hanno donato al Comune 1.200 euro in buoni acquisto, destinati a supportare le famiglie più bisognose del territorio. Questa iniziativa mira a contribuire a migliorare le condizioni di chi si trova in difficoltà. Lions e Rotary pensano ai più bisognosi.

TODI Lions Club e Rotary Club hanno donato al Comune 1.200 euro in buoni acquisto, destinati a sostenere le famiglie più bisognose del territorio. La donazione è il frutto del ricavato della cena degli auguri organizzata congiuntamente dai due Club lo scorso 13 dicembre trasformando un momento di condivisione in un'azione concreta di solidarietà. L'iniziativa è stata fortemente voluta dai presidenti Rinaldo Bico (Lions Club Todi) e Maria Vittoria Grotteschi (Rotary Club Todi), con il pieno coinvolgimento dei soci. "Questa donazione – ha dichiarato Rinaldo Bico – rappresenta il senso più autentico del nostro essere Lions: trasformare l'amicizia e la convivialità in servizio concreto, vicino ai bisogni reali della comunità".

