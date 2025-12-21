L’invito di Italia Viva | Bergamo-Treviglio? Si torni all’idea di una strada provinciale moderna

Prosegue il dibattito intorno al progetto dell’autostrada Bergamo-Treviglio. Dopo il report dei tecnici regionali della Direzione Generale Ambiente e Clima, in cui vengono chieste integrazioni e modifiche al tracciato dopo la rilevazione di mancanze nello studio di impatto ambientale presentato da Autostrade Bergamasche Spa, arriva l’ulteriore presa di posizione del comitato provinciale di Italia Viva. Tra i rilievi trasmessi al Ministero dell’Ambiente, secondo il partito, emerge una domanda centrale: per quale motivo si sia scelto di realizzare un’infrastruttura autostradale invece di una viabilità di rango inferiore. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

