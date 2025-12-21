Qualcuno ricorda ancora molto bene la faccia sconsolata di Angelo Binaghi, presidente della Federtennis italiana, quando dovette annunciare che le Next Gen Atp Finals di tennis, che la città di Milano si era aggiudicata dal 2017 al 2022 con un progetto in cui era centrale l’impianto dell’ Allianz Cloud (l’ex Palalido ), si sarebbero invece disputate nel 2017 e nel 2018 in una triste e periferica struttura provvisoria della FieraMilano a Rho, perché i lavori di ristrutturazione del vecchio Palalido erano in gravissimo ritardo. Angelo Binaghi durante la conferenza stampa presentazione del master plan Nitto Atp Finals 2025 di tennis (foto Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’invasione dei palazzetti a Milano: dalla carenza di impianti al boom

Leggi anche: Dalla Corte dei conti no al Ponte sullo stretto. Meloni: "Ennesimo atto di invasione dei giudici"

Leggi anche: Impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici: così scuole e palazzetti produrranno energia rinnovabile

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Altro che festa di Natale… è stata un’invasione di Babbi Natale! Grazie a tutte le famiglie __________ #EsperiaOlimpiaCagliari #polisportivaesperia #Natale #Basket #cagliari - facebook.com facebook