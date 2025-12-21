L’intelligenza su tutto: grazie Jane Austen Jane, Jane carissima, l’ultima lettera di questo 2025 poteva essere solo per te, che il 16 dicembre scorso avresti compiuto 250 anni. La tua opera continua a ispirare generazioni, testimoniando la potenza della scrittura e dell’osservazione umana. È un’occasione per riflettere sull’importanza delle parole e sul valore della cultura. Un pensiero riconoscente per la tua eredità senza tempo.

Jane, Jane carissima, l’ultima lettera di questo 2025 poteva essere solo per te che il 16 dicembre scorso avresti compiuto 250 anni. Ti sembra sia passato tanto tempo? Se penso alle tue storie e le comparo al presente mi pare di no. Sei stata messa in una bacheca di cristallo come si fa con un gioiello antico e prezioso, troppo ingombrante da indossare ogni giorno. L’intelligenza fa questo effetto. Qualcuno ha provato a disinnescarti circoscrivendoti alla narrativa femminile, con tutte quelle eroine a spasimare per amore, e dunque destinata a essere letta prevalentemente da donne. A me pare che tu sia fra i maggiori distillati dell’ Illuminismo in coda al quale sei nata, più ancora che della Reggenza durante la quale hai scritto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

