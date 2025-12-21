Lino Banfi racconta la malattia della figlia Rosanna | il ritorno del tumore ha sconvolto la loro vita
Lino Banfi racconta il ritorno del tumore della figlia Rosanna: la paura, l’operazione affrontata con rapidità e la forza di un legame familiare profondo. Leggi anche: Lino Banfi figli, perché Rosanna Banfi e il fratello Walter Zagaria hanno il cognome diverso? Quando la malattia torna a bussare alla port a, anche dopo anni, il colpo è sempre duro. Lino Banfi, 90 anni, ha scelto di raccontare pubblicamente uno dei momenti più difficili vissuti di recente dalla sua famiglia: il ritorno del tumore della figlia Rosanna. Un racconto intimo, fatto di paura, preghiere, ironia amara e amore incondizionato, che restituisce il ritratto di un padre prima ancora che di un personaggio pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it
