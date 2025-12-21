L’influenza K si prepara per il Natale | effetto moltiplicatore tra qualche giorno con picco dei contagi

L’influenza K è destinata a crescere nei prossimi giorni. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando come ci sia una sorta di effetto moltiplicatore per Natale. «Forse un po’ più contagiosa e duratura rispetto alle forme che ci hanno raggiunti nell’ultimo inverno, un rischio maggiore per i più fragili», ha detto al quotidiano Fabrizio Maggi, direttore del laboratorio di virologia e biosicurezza dell’istituto Spallanzani. Il bollettino aggiornato dal RespiVirNet, si focalizza su «l’aumento dell’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella settimana dall’8 al 14 dicembre». La soglia raggiunta è di 14,7 casi ogni 1. 🔗 Leggi su Open.online

