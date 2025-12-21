L’inchiesta sull’alluvione mette in luce come i fondi destinati a Traversara siano stati dirottati su Parma, nonostante i rischi presenti. Questi finanziamenti, già pronti, non erano stati assegnati a caso, ma rispondevano a un piano regionale approvato nel 2003, che prevedeva interventi prioritari sull’asta del Lamone. La questione rimane aperta, evidenziando la necessità di valutare attentamente le scelte di investimento pubblico.

Quei soldi erano già pronti per Traversara. Mica gettati a caso sul piattino delle offerte. Perché il Pai del 2001 - piano stralcio per l’assetto idrogeologico della Regione approvato con delibera di Giunta del 2003 - aveva previsto interventi prioritari proprio in quell’area sull’asta del Lamone. Perentorio e burocratico il passaggio (va perciò letto con voce un po’ nasale: quella dizione altisonante che i linguisti chiamano birignao): "Zona di rischio per l’effetto dinamico arginale". Uguale a "effetti presumibilmente pericolosi per la vita umana e per i manufatti esposti". Tipo case, ponti, ferrovie, strade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’inchiesta sull’alluvione. I fondi per Traversara dirottati su Parma nonostante i rischi

Leggi anche: Alluvione, inchiesta in procura sull’esondazione del Ravone. “Interventi mancati”

Leggi anche: Alluvione, Vingali (FI): "Bisogna riparare l'argine di Traversara in previsione delle piogge autunnali"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

INCHIESTA SULL’ALLUVIONE, SARDELLI “TRAVERSARA POTEVA ESSERE SALVATA” la denuncia su “L’Altra Alluvione” (Prime Video) “Quel punto noto da anni come uno dei più critici dell’intera Regione Emilia-Romagna”. A Traversara l’argine del La - facebook.com facebook

Inchiesta sull’alluvione in Romagna, chi sono i 12 indagati: dirigenti, tecnici e imprenditori x.com