L’impegno sociale dei DescargaLab e il nuovo brano  Muy bonito se ponev

L’impegno sociale dei DescargaLab si riflette nel loro nuovo brano “Muy bonito se pone”. DescargaLab è un laboratorio musicale multietnico che combina la passione per i ritmi globali con un forte legame alla cultura napoletana, simbolo di un amore incondizionato per il Sud Italia e oltre. Attraverso la musica, il gruppo promuove valori di inclusione e identità, rafforzando il suo ruolo come realtà culturale impegnata e aperta.

DescargaLab è un laboratorio musicale multietnico e a geometrie variabili che unisce l’impegno sociale alla passione per i ritmi del mondo e alla lingua napoletana, intesa come espressione di un amore incondizionato per tutto il “Sud” dell’Italia e del mondo. La formazione si sviluppa artisticamente attorno al talento vocale di Marina Puglia, “la Regina del Giambellino”. Dopo l’album “Tarumbò Caribeño”, omaggio in lingua spagnola a Pino Daniele riletto attraverso i ritmi caraibici e prodotto in collaborazione con Claudio Poggi, primo produttore di Pino Daniele, il collettivo è appena uscito con “Muy bonito se pone”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

