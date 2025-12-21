L’imam Shahin liberato dal cpr di Caltanissetta di chi è la colpa? Ecco i dati del sondaggio del Secolo
Recentemente, la Corte d’appello di Torino ha stabilito che l’imam Mohamed Shahin non deve essere più trattenuto nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta. Questa decisione solleva diverse questioni sulla gestione dei provvedimenti di custodia e sulle responsabilità associate. L’imam Shahin liberato dal Cpr di Caltanissetta, di chi è la colpa? Ecco i dati del sondaggio del Secolo.
La Corte d’appello di Torino, nell’ultima settimana, ha deciso che l’imam di Torino Mohamed Shahin non deve essere trattenuto al Cpr di Caltanissetta. Era stato arrestato a novembre e su di lui pendeva un provvedimento di espulsione firmato dal ministero dell’Interno, viste le frasi pronunciate in piazza sul 7 ottobre, che a detta del predicatore “non è una violenza”. Per questo motivo, il Secolo d’Italia ha deciso di fare un sondaggio tra i lettori, utilizzando la propria newsletter. Agli utenti sono state tre possibilità per definire la decisione del tribunale, utilizzando la frase introduttiva “Secondo te questa sentenza è. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Chi è Mohamed Shahin, l'imam di Torino liberato da Cpr che "ha pronunciato frasi pro-Hamas": egiziano, in Italia da 2004 e incensurato
Leggi anche: Chi è l’imam di Torino Mohamed Shahin e perché è stato liberato
L’imam Shahin torna libero era nel Cpr di Caltanisetta in attesa di espulsione per motivi di sicurezza nazionale; Liberato l’imam di Torino Shahin Meloni | Come difendiamo la sicurezza se i giudici annullano tutto?; Liberato l’imam di Torino Shahin Meloni | Come difendiamo la sicurezza se i giudici annullano tutto?; L’imam di Torino torna libero Smentita la pericolosità.
Parla l'imam Mohamed Shahin liberato dal Cpr: «Ringrazio chi ha lottato per la mia liberazione. Tornerò a lavorare per l'inclusione e l'integrazione» - Shahin avrebbe deciso al momento di non riprendere il lavoro a Torino e non ha comunicato il luogo dove si trova attualmente. msn.com
Chi è Mohamed Shahin, l’imam di Torino liberato dal Cpr: le frasi che giustificavano il 7 ottobre e le proteste pro-Pal prima delle decisione dei giudici - Pal, poi la decisione della Corte di Appello del capoluogo piemontese che ha ordinato il rilascio dell’imam Mohamed Shahin, rinchiuso in ... ilriformista.it
L’imam di Torino Mohamed Shahin è stato liberato - Il suo caso era stato discusso dopo l'assalto alla redazione della Stampa, ma della sua espulsione non si è ancora deciso ... ilpost.it
Torino,liberato l’imam Mohamed Shahin dalla Corte d’appello. In termini di sicurezza nazionale,i giudici annullano ogni misura Noi sicuramente CENTRIAMO POCO con tutto questo,e voi Sentite tutto nella nuova puntata di CENTRO POCO con la nostr - facebook.com facebook
Non è l’imam Shahin né il mullah Omar, è Massimo Fini. Sul Fatto quotidiano. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.