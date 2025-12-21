Recentemente, la Corte d’appello di Torino ha stabilito che l’imam Mohamed Shahin non deve essere più trattenuto nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta. Questa decisione solleva diverse questioni sulla gestione dei provvedimenti di custodia e sulle responsabilità associate. L’imam Shahin liberato dal Cpr di Caltanissetta, di chi è la colpa? Ecco i dati del sondaggio del Secolo.

La Corte d’appello di Torino, nell’ultima settimana, ha deciso che l’imam di Torino Mohamed Shahin non deve essere trattenuto al Cpr di Caltanissetta. Era stato arrestato a novembre e su di lui pendeva un provvedimento di espulsione firmato dal ministero dell’Interno, viste le frasi pronunciate in piazza sul 7 ottobre, che a detta del predicatore “non è una violenza”. Per questo motivo, il Secolo d’Italia ha deciso di fare un sondaggio tra i lettori, utilizzando la propria newsletter. Agli utenti sono state tre possibilità per definire la decisione del tribunale, utilizzando la frase introduttiva “Secondo te questa sentenza è. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

