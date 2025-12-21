L’idrogeno verde si produrrà nel Senese

L’idrogeno verde si produrrà nel Senese. A Torrenieri, frazione di Montalcino, è stato avviato un impianto dedicato alla produzione di questa fonte energetica, riconosciuta come una delle più affidabili tra le energie rinnovabili. Questo progetto rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di soluzioni sostenibili e a basso impatto ambientale. L’obiettivo è contribuire alla transizione energetica in modo responsabile e duraturo.

MONTALCINO (Siena) Nasce a Torrenieri, frazione del comune di Montalcino, un impianto per la produzione di idrogeno verde, considerata una delle più "garantite" fonti rinnovabili. Un milione e mezzo di euro il costo previsto del progetto che verrà realizzato da una intesa sottoscritta tra Erredue, società livornese attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni altamente innovative per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici, e Pacella luxury real estate, società che si occupa di acquisizione e riqualificazione di immobili civili e industriali dismessi. Il nuovo impianto sarà infatti realizzato, annuncia ErreDue, nel sito Ex Silston di Torrenieri, frazione di Montalcino.

