A Liam Gallagher, in fondo, vogliamo bene così com’è, polemico e senza peli sulla lingua. Le sue esternazioni sono note per non essere mai esattamente diplomatiche e, ora che l’euforia per la reunion degli Oasis è scemata, il cantante di Manchester sembra essere tornato l’attaccabrighe di sempre. Questa volta, ad essere finito nel suo mirino è un intero genere musicale, l’ heavy metal. Cosa farà Liam Gallagher, ora che il tour degli Oasis è terminato?. Durante un Q&A con i fan su X, Liam ha espresso la sua ben poco lusinghiera opinione a riguardo: «Scusate, odio l’heavy metal. È una m*rda». Nella stessa sessione di domande e risposte, ha poi voluto dare qualche “aggiornamento” riguardo ai suoi progetti, ora che il tour che lo ha visto riconciliarsi con il fratello Noel è finito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Liam Gallagher è tornato ad essere Liam Gallagher (ma forse non aveva mai smesso): «Odio l’heavy metal. È una m*rda»

