Lezioni Private Travaglio sul Nove | Trent’anni dopo Tangentopoli politica e imprese hanno delegittimato la magistratura
Ospite di Luca Sommi in occasione della prima puntata di Lezioni Private, andata in onda sabato 20 dicembre e per altri tre sabati in prima serata sul canale Nove, il direttore del Fatto Quotidiano ha spiegato cosa è cambiato a trent’anni di distanza da Tangentopoli. Nel corso dell’intervista, Marco Travaglio ha osservato: «Che cosa è successo in questi trent’anni? La classe politica e la classe imprenditoriale, cioè quelli che erano finiti in galera o sotto processo per le tangenti, hanno, con i loro giornali e le loro televisioni, scatenato una campagna di denigrazione della magistratura per farla apparire incapace, imparziale e politicizzata” continua il direttore “diffondendo una serie di calunnie che, a furia di ripeterle, la gente ha finito per crederci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
