Levane: ecco il progetto dello stadio Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli spogliatoi dello stadio comunale di Levane, realizzati con un investimento complessivo di 360mila euro. Questo intervento mira a migliorare le strutture e a ridurre i consumi energetici, garantendo un ambiente più funzionale e sostenibile per gli utenti.

Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli spogliatoi dello stadio comunale di Levane, per un investimento complessivo di 360mila euro. Di questi, 230mila euro sono stati finanziati attraverso risorse del bilancio comunale, mentre i restanti 130mila euro provengono da un finanziamento ministeriale. L'intervento è stato presentato dal sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, insieme al vicepresidente dell'Atletico Levane, Andrea Baldi: "Si tratta di una realtà sportiva fondamentale per la nostra comunità, che negli ultimi anni è cresciuta in modo significativo – ha dichiarato il sindaco –.

Nuovi spogliatoi allo stadio di Levane: conclusi i lavori di efficientamento energetico - 000 euro, di cui 230mila euro dal bilancio comunale e 130mila euro tramite finanziamento ministeriale. msn.com

