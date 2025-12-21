Lesmo precipita per 4 metri in una voragine nel terreno | paura per un 53enne

Lesmo (Monza Brianza), 21 dicembre 2025 - Precipitato per 4 metri in una voragin e che si è aperta improvvisamente in un terreno a causa della perdita di acqua da una tubatura sotterranea. La voragine e la caduta. E' successo questa mattina a Lesmo a un 53enne, che fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche. Erano le 12.40 quando è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza per l'intervento di soccorso, scoprendo che, a seguito della rottura di una tubazione idrica sotterranea, la forza dell’acqua aveva progressivamente eroso il terreno sottostante, determinando un indebolimento della superficie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

