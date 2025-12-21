Vittoria mancata per Marco. Il concorrente de L'Eredità non è riuscito nell'impresa di portarsi a casa il bottino della trasmissione di Rai 1. Marco infatti non trova la parola finale della Ghigliottina. Lui dà a Marco Liorni la soluzione "pagliaccio", ma era "giudice". E in tanti sui social hanato: "Ha scritto con molta sicurezza! Spero abbia indovinato!", "Che non avesse indovinato era chiaro visto che ha dimezzato sull'ultima ma pensavo avesse recuperato..", "Non ci siamo.. ha toppato è giudice", "Non ci credo ha sbagliato", "Ultimamente i campioni bravi un tutto, ma una vera pippa alla ghigliottina". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, sospetti su Marco prima dei titoli di coda: "Ha scritto..."

