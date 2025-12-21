L’EREDITÀ IN PRIMA SERATA SU RAI1 | I VIP SI SFIDANO PER LA NOBILE CAUSA DI TELETHON

Una serata all’insegna dello spettacolo, dell’emozione e della solidarietà. Appuntamento con la prima serata de “L’Eredità” Gran Galà Telethon, in onda stasera alle ore 21.30 su Rai1. A condurre il game show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, Marco Liorni, che guiderà questo appuntamento unico che chiude la maratona Rai al fianco di Telethon. Concorrenti d’eccezione di questa sfida speciale saranno le coppie formate da: Paola Perego e Paolo Belli; Eleonora Daniele e Tiberio Timperi; Gianmarco Tognazzi e Frank Matano; Fru e Ciro dei The Jackal; Gianluca Gazzoli e Ilaria D’Amico. I protagonisti del gioco delle date saranno Nunzia De Girolamo, Giovanni Pernice e Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Bubinoblog

